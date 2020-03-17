Монреаль, Канада, , 19:38 — REGNUM Клуб НХЛ «Монраель Канадиенс» заинтересован в услугах форварда московского «ЦСКА» Константина Окулов, об этом в своем твиттере заявил журналист Арпон Басу. Отмечается, что нападающим интересуется другой канадский клуб «Эдмонтон Ойлерз».

В рамках прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Окулов набрал 38 (17+21) очков в 56 матчах при показателе полезности «+14». В плей-офф форвард принял участие в трех матчах и отдал одну голевую передачу.

Окулов не выбирался на драфте НХЛ.