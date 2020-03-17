Москва, , 18:59 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

«Здоровье болельщика важнее, нежели тот турнир, к которому мы стремились. Просим относиться друг к другу внимательнее, берегите себя и близких. Мои пожелания — набраться терпения, и удачи!» — сказал Черчесов в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале национальной сборной.

Напомним, ранее сегодня руководство УЕФА приняло решение о переносечемпионата Европы 2020 года на следующий год из-за ситуации с коронавирусом.