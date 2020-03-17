Москва, , 18:40 — REGNUM Президент Российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин подтвердил информацию о рекомендации УЕФА приостановить проведение чемпионата страны из-за пандемии коронавируса.

«Выборы — это было важное мероприятие, но всех волнует второй вопрос — проведение РПЛ. Параллельно с общим собранием проходили конференции в режиме онлайн между УЕФА, ФИФА, европейскими конференциями и так далее. Есть решение УЕФА о переносе чемпионата Европы на 2021 год. Сегодня мы рассмотрели рекомендации вместе с институтами футбола — УЕФА рекомендует завершить чемпионат до 30 июня 2020 года. На общем собрании по решению бюро исполкома мы приняли решение приостановить РПЛ до 10 апреля 2020 года.

В рамках УЕФА создана рабочая группа, куда войдёт ассоциация футбольных лиг, представители европейских клубов и представители FIFPRO, плюс ФИФА и представители ассоциаций. Будут выработаны решения по проблемным вопросам, которые возникли в мировом футболе, мире из-за этой эпидемии», — цитирует Прядкина «Чемпионат».

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