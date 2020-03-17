Ньон, Швейцария, , 18:33 — REGNUM УЕФА сообщил все подробности видеоконференции по решению организационных вопросов в связи с пандемией коронавируса на своем официальном сайте.

«Все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, были отложены до дальнейших решений. Матчи за выход на Евро и товарищеские встречи сборных, назначенные на конец марта этого года, будут сыграны в международную паузу в начале июня.

Была создана рабочая группа, в которую вошли представители лиг и клубов. Её задачей будет поиск решений в отношении календаря на нынешний сезон», — сообщает организация.

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