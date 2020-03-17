Москва, 17 марта 2020, 18:23 — REGNUM Согласно сообщениям президента Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева, бало приянто решение отменить проведение мужского и женского чемпионата России по кёрлингу из-за распространения пандемии коронавируса. Новые сроки проведения турнира неизвестны.
«В соответствии с распоряжением Минспорта РФ Федерацией кёрлинга России принято решение перенести первенства России среди юниоров и юниорок, а также чемпионаты России среди мужских и женских команд», — цитирует Свищёва ТАСС.
Планировалось, что мероприятие пройдёт в Сочи с 6 по 22 апреля.