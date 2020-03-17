Москва, , 18:04 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на упорядочивание деятельности спортивных агентов и регулирование спортивных трансферов, внесли в Госдуму депутат от ЛДПР Михаил Дегтярёв и Владислав Третьяк («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Предлагается дополнить закон о спорте положением о необходимости установления обязательных требований к осуществлению спортивными агентами профессиональной деятельности. Минспорту России предлагается разработать требования к деятельности агентов по содействию в трудоустройстве спортсменов и тренеров в профессиональные спортивные клубы.

Также парламентарии предлагают урегулировать порядок переходов (трансферов) спортсменов, проходящих спортивную подготовку в физкультурно-спортивных организациях. Компенсации при переходе должны учитывать расходы школ — читай государства — на «выращивание» спортсменов», а федерации определять правила и условия переходов, пояснил Дегтярёв.

Одновременно планируется конкретизировать и дополнить полномочия общероссийских спортивных федераций.

«Законопроектом мы предлагаем обязать спортсменов и их агентов заключать договоры с иностранными клубами только в соответствии с нормами, утвержденными российскими спортивными федерациями», — рассказал Дегтярёв.