Лозанна, Швейцария, , 17:58 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует переносить даты проведения ОИ-2020 в Токио, игнорируя спекуляции на эту тему, сообщает пресс-служба организации.

«Международный олимпийский комитет по-прежнему связывает себя обязательствами с Олимпийскими играми 2020 года в Токио. До начала Игр остаётся ещё больше четырёх месяцев. Пока нет никакой необходимости принимать радикальные решения. Мы всё также связываем себя обязательствами с Олимпийскими играми в Токио. Любые спекуляции на тему отмены или переноса Игр будут контрпродуктивными», — сообщается на сайте организации.

Ранее стало известно, что УЕФА перенесла чемпионат Европы на лето 2021 года.

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