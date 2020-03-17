Цюрих, Швейцария, , 17:29 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) подняла вопрос о переносе летнего трансфера окна в связи с пандемией коронавируса, из-за которой были приостановлены большинство национальных чемпионатов. Сообщает The Sun.

По всей видимости европейский футбольный сезон закончится не раньше второй половины июня. Не исключается, что матчи могут захватить первую половину июля. В связи с чем в некоторых странах летнее трансферное окно откроется прежде чем завершится регулярный чемпионат.

Под большим вопросом находятся игроки с истекающим контрактом или арендным соглашением, которые, согласно общепризнанному регламенту, заканчиваются 30 июня. Сейчас ФИФА ищет варианты решения этой проблемы.