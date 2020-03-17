Ньон, Швейцария, , 16:59 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию, в рамках которой были решены главные организационные вопросы в связи с пандемией коронавируса.

По данным Marca, организация приняла решение в целях безопасности перенести финальный матч Лиги чемпионов с 30 мая на 27 июня. Финал Лиги Европы также поддался переносу и был отложен на месяц, событие состоится 24 июня.

Сообщается, что место проведения мероприятий остается прежним. Финал Лиги чемпионов примет «Олимпийский стадион Ататюрка» в Стамбуле, финал Лиги Европы — арена «Энергии Гданьск» в Гданьске.

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