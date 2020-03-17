Рим, , 16:41 — REGNUM Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина не планирует расширять число участинков итальянсконского чемпионата, сообщает Tuttomercatoweb.

«В данный момент идея с увелечением серии А до 22-х команд и отменой зоны вылета даже не рассматривается. Мы намерены завершить чемпионат согласно нынешнему формату и продолжить следующий сезон без изменений», — утверждает Гравина.

Ранее был остановлен чемпионат Италии из-за пандемии коронавируса. Клубы Серии А успели сыграть по 25−26 матчей в рамках чемпионата. Лидером турнирной таблицы является «Ювентус» с 63 очками в активе, за ним расположились «Лацио» и «Интер».