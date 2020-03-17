Богота, , 16:38 — REGNUM Кубок Америки по футболу отложен до следующего года, передаёт 17 марта W Radio.

Такие меры приняты в связи с распространением вируса COVID-19.

Напомним, Кубок Америки по футболу в 2020 году должен был состояться в Колумбии и в Аргентине с 12 июня по 12 июля.

В США заболевших новым коронавирусом насчитывается около пяти тысяч человек. В Аргентине — 65 случаев, причём два смертельных, в Колумбии — 54.

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