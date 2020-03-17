Бостон, США, , 16:31 — REGNUM Именитый квотербек клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Ингланд Пэтриотс» Том Брэйди покинул команду после 20 лет содружества, сообщил спортсмен в своем твиттере.

42-летний игрок выступал за команду с 2000 года и провел в ней все годы своей карьеры. Вместе с «патриотами» он шесть раз завоевывал самый престижный трофей лиги Супербол. Четыре раза он становился самым ценным игроком финального матча и дважды целого сезона.

На данный момент в услугах игрока заинтересованы «Лос-Анджелес» и «Тампа-Бэй».