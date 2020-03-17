Барселона, Испания, , 16:21 — REGNUM Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг готовится к переезду в Каталонию ближайшим летом, сообщает Sport.

По данным источника, «Барселона» уже отправляла запрос на приобретение игрока в январе, но тогда руководство «Арсенала» не было готово отпускать лучшего бомбардира команды. На счету габонца 17 голов и одна голевая передача в 26 матчах АПЛ. «Сине-гранатовые» уверены в том, что летом «канониры» будут расположены к трансферу игрока за приличную сумму.

Трансферная стоимость 30-летнего форварда оценивается в 75 миллионов евро.

Отмечается, что Обамеянг является лишь запасным вариантом на роль бомбардира для «каталонцев». Первой целью на ближайшее трансферное окно расценивается новая звезда «Интера» аргентинец Лаутаро Мартинес, но форвард может оказаться не по карману руководству «Барселоны».

Семья Обамеянга полностью уверена в трансфере своего родственника, что уже переехала в столицу Каталонии.