Москва, , 16:05 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) отменил товарищеские матчи сборной России с командами Молдавии и Швеции. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе РФС.

Помимо матчей, в ближайший месяц не состоятся также и сборы российской команды. Напомним, матч с командой Швеции был запланирован на 28 марта, а игра с Молдавией — на 31 марта.

Оба матча должны были пройти в рамках подготовки команды к чемпионату Европы по футболу — 2020. Однако решением УЕФА первенство было перенесено на 2021 год.

Читайте также: УЕФА перенёс проведение Евро-2020 на 2021 год

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РФС объявил о приостановке всех футбольных турниров в России.

Читайте ранее в этом сюжете: РФС объявил о приостановке всех футбольных турниров в России