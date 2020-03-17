Москва, , 15:57 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила проведение соревнований до 10 апреля из-за коронавируса. Об этом 17 марта сообщается на сайте лиги.

«КХЛ приняла решение приостановить второй этап чемпионата в связи с рекомендациями министерства спорта, решениями региональных властей и с учётом эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что КХЛ будет готова к проведению второго этапа чемпионата, если ограничительные меры будут уменьшены или сняты после 10 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КХЛ планировала приостановить розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю, чтобы согласовать новый формат проведения чемпионата с участием шести российских клубов.

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