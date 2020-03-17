Ижевск, 17 марта 2020, 15:52 — REGNUM Любительский международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой в Ижевске отменён из-за коронавируса. Об этом 17 марта сообщается на странице «Калашников-спорт» в Facebook.
«Третий международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой 21 марта не состоится», — говорится в сообщении.
О дальнейшей судьбе марафона организаторы пообещали сообщить позже.
Добавим, что лыжный марафон имени Кулаковой впервые состоялся в декабре 2017 года. В стартах принимают участие спортсмены-любители из России и из-за рубежа.