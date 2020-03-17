Ньон, Швейцария, , 15:33 — REGNUM Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесён на 2021 год. Об этом 17 марта сообщила Футбольная ассоциация Норвегии на своей странице в Twitter.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл видеоконференцию с европейскими ассоциациями. На заседании было принято решение перенести турнир на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Теперь европейское первенство запланировано на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Напомним, первоначально чемпионат Европы по футболу должен был пройти в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург, с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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