Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Прерванный из-за коронавируса сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) планируют возобновить летом. Об этом 17 марта сообщил журналист New York Times Марк Стайн на своей странице в Twitter.

По его информации, НБА собирает информацию о доступности арен до конца августа. Речь идёт об аренах основных клубов, о тренировочных площадках, а также о площадках команд, играющих в лиге развития.

«В лиге надеются возобновить сезон и провести матчи в летний период», — написал журналист.

Напомним, 11 марта в НБА приостановили сезон минимум на 30 дней из-за обнаружения коронавируса у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера. Позже инфекция была выявлена у его одноклубника Донована Митчелла, а также игрока «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда.

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