Новосибирск, , 14:47 — REGNUM В Новосибирской области приказом министра физической культуры и спорта региона Сергея Ахапова отменены все международные спортивные мероприятия. Запрещено участие иностранных спортсменов во всероссийских соревнованиях. Запрет действует с 18 марта 2020 года — до особого распоряжения, передаёт областной оперштаб. Отменены межрегиональные и всероссийские спортивные мероприятия, кроме контрольных или отборочных к играм Олимпиады. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия также переносятся. Тем временем и.о. министра культуры Юрий Зимняков подписал приказ, согласно которомув образовательных организациях министерства культуры региона запрещаются массовые мероприятия, в том числе творческие конкурсы.

Весенние каникулы в Новосибирской области начнутся 18 марта — до 1 апреля.