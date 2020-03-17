Калуга, , 14:51 — REGNUM Приказом министерства спорта Калужской области с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе отменены спортивные и физкультурные мероприятия. Ранее запланированные спортивные события перенесены на неопределенный срок, сообщает 17 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на спортивное ведомство.

Госучреждением «Центр спортивной подготовки «Анненки» также будут отменены командировки спортсменов и тренеров для участия в мероприятиях за пределами России и в регионы с выявленными случаями заражения инфекцией.

Выполнения жителями области нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» ограничат (не более 20 человек на одном мероприятии, без проведения церемоний открытия и закрытия).

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