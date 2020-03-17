Москва, , 14:38 — REGNUM Поединок между бойцами смешанных единоборств Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесён на 24 июля из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 17 марта сообщает ТАСС.

По словам президента турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексея Яценко, из-за отмены массовых мероприятий турнир перенесён на 24 июля и пройдет в Москве на «ВТБ-Арене».

"Билеты, приобретенные зрителями, будут действительны на новую дату», — сказал Яценко.

Ранее поединок был запланирован на 3 апреля.