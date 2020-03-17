Ярославль, , 13:36 — REGNUM Матч ¼ финала Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён из-за коронавируса. Об этом 17 марта заявил директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников, сообщает «Чемпионат».

"Матч Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён. Дата игры будет определена позднее», — сказал Мельников.

Напомним, матч между «Шинником» и «Уралом» первоначально должен был состояться 4 марта. Однако он был перенесён на 18 марта из-за неудовлетворительного состояния поля на стадионе в Ярославле.

В Ярославле срыв матча объяснили климатическими особенностями: «трава в это время года не растет».

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