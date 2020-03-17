Москва, , 13:09 — REGNUM Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Прядкин переизбран на новый пятилетний срок. Об этом 17 марта сообщается сайте лиги.

Отмечается, что Прядкин единогласно переизбран на заседании общего собрания клубов РПЛ. Голосование прошло в присутствии представителей избиркома Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, 58-летний Прядкин является президентом РПЛ с ноября 2007 года. В предыдущий раз он был переизбран в 2015 году.

16 января 2020 года Прядкин был досрочно переизбран на пост главы РПЛ, однако 24 января РФС признал эти выборы неправомерными и обязал повторно избрать президента. 5 февраля Прядкин стал единственным кандидатом на пост главы РПЛ.

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