Москва, , 12:58 — REGNUM Все международные спортивные соревнования на территории России отменены с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта РФ.

Отмечается, что с 16 марта до особого распоряжения отменено проведение всех международных спортивных мероприятий.

Помимо этого, рекомендовано ограничить проведение межрегиональных и всероссийских соревнований, не являющихся контрольными или отборочными к Олимпийским играм.

Также перенесено проведение массовых физкультурных мероприятий.