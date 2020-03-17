Москва, , 12:11 — REGNUM Лучшим форвардом первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк. Об этом 17 марта сообщается на сайте лиги.

«Салават» одержал победу в серии с «Авангардом» со счётом 4:2. Умарк забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач.

Лучшим защитником стал его одноклубник Филип Ларсен. В его активе датчанина четыре очка в серии с «Авангардом»: один гол и три передачи. Общий показатель полезности составил «+5».

Финский вратарь «Сибири» Харри Сятери признан лучшим голкипером. Новосибирский клуб обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в серии со счётом 4:1. Сятери отразил 96,11% бросков, при этом в двух встречах он отыграл на ноль.

Лучшим новичком стал защитник «Металлурга» Артём Минулин. Магнитогорский клуб проиграл в первом раунде казахстанскому «Барысу» (1:4). Минулин набрал три очка: гол и две передачи.

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