Барселона, Испания, , 10:21 — REGNUM Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг намерен перейти в «Барселону». Об этом 17 марта сообщает Sport.es.

По информации издания, в зимнее трансферное окно «Барселона» проявляла интерес к Обамеянгу, но тогда «Арсенал» отказался его отпустить. Тем не менее, игрок хочет перейти в каталонский клуб.

Напомним, в январе 2018 года Обамеянг перешёл в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» за €63,75 млн. В текущем сезоне он сыграл в 26 матчах Английской премьер-лиги и забил 17 голов.