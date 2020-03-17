Рим, , 10:15 — REGNUM Комплект новой домашней формы итальянского футбольного клуба «Рома» на сезон-2020/21 опубликовала компания Footy Headlines. Об этом 17 марта сообщается в Instagram.

Новинкой формы стали три полоски на груди жёлтого, оранжевого и красного цветов, которые разделяют её две части. В верхней — традиционный для клуба тёмно-бордовый цвет, в нижней — более светлый.

https://www.instagram.com/p/B9yw0SrgKv3/

В нынешнем сезоне «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 45 очков после 26 туров.