Милан, Италия, , 09:52 — REGNUM Вратарь «Интера» Самир Ханданович подпишет новый контракт с клубом, рассчитанный до 2022 года. Об этом 17 марта сообщил журналист La Gazetto dello Sport Николо Скира на своей странице в Twitter.

35-летний словенский вратарь играет за «Интер» с 2012 года, когда он перешёл в миланский клуб из «Удинезе» за € 15 млн. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

В нынешнем сезоне Ханданович сыграл в 30 матчах и пропустил 31 гол, сыграв на ноль в восьми встречах.