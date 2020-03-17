Ньон, Швейцария, , 09:31 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребует от клубов и национальных лиг £275 млн (€ 302 млн) за перенос чемпионата Европы — 2020. Об этом 17 марта сообщает The Athletic.

Отмечается, что в такую сумму УЕФА оценивает возможность переноса европейского первенства на 2021 год. Решение может быть озвучено во время видеоконференции 17 марта, на которой будет решаться вопрос о переносе чемпионата.

В случае переноса Евро-2020 клубы смогут доиграть сезон в национальных чемпионатах, которые сейчас приостановлены, после завершения карантина по коронавирусу.