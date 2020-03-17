Валенсия, Испания, , 09:15 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в испанском футбольном клубе «Валенсия». Об этом 17 марта сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новые случаи выявлены среди игроков и тренеров основной команды. Их имена не сообщаются. При этом в клубе выявлено 35% положительных результатов тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в клубе зафиксировано пять случаев заражения, три из которых у защитников Эсекьеля Гарая, Эльякима Мангала и Хосе Луиса Гайи.

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