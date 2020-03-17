Вашингтон, 17 марта 2020, 08:54 — REGNUM Сезон в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут возобновить 15 мая. Об этом сообщает журналист TSN Джино Реда в Twitter.
По данным источника, в течение следующих восьми недель в США рекомендован запрет на проведение мероприятий с численностью более 50 человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта из-за коронавируса.
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