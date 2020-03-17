Индио, США, , 08:45 — REGNUM Бой между российским боксёром Сергеем Ковалёвым и кубинцем Салливаном Баррерой отменён из-за коронавируса. Об этом 17 марта сообщил журналист The Athletic Майк Коппинджер на странице в Twitter.

Поединок должен был пройти в Калифорнии (США) 25 апреля. Теперь организаторы полностью отменили боксерский вечер в городе Индио.

Напомним, Ковалёв является бывшим чемпионом мира в полутяжёлом весе. В ноябре 2019 года он проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и лишился титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

На счету Ковалёва одержал 34 победы (29 нокаутом) и четыре поражения, ещё один поединок завершился вничью. В активе Барреры 22 победы (14 нокаутом) и три поражения.

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