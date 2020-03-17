Москва, , 08:19 — REGNUM Розыгрыш Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) приостановлен. Об этом сообщается на сайте лиги.

КХЛ приостановила плей-офф на одну неделю, чтобы согласовать новый формат проведения чемпионата с участием шести российских клубов.

«Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» отказались от участия в плей-офф КХЛ из-за угрозы распространения коронавируса.

Читайте также: «Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса