Токио, , 06:05 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заручился поддержкой лидеров стран G7 по проведению Олимпийских игр в Токио, сообщает пресс-служба японского МИД.

«Премьер-министр заявил, что хотел бы провести Олимпиаду как доказательство того, что человечество смогло преодолеть коронавирус нового типа», — говорится в сообщении.

При этом официальных заявлений от лидеров G7 по поводу Олимпийских игр пока не было.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный олимпийский комитет не рассматривал возможность проведения летней Олимпиады в Токио без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Источники газеты The Guardian подчеркнули, что МОК рассматривает Олимпийские игры как «спортивный праздник, объединяющий всех».

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