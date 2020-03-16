Париж, , 22:18 — REGNUM 16 марта в рамках первого тура онлайн-турнира ESL Pro League Season 11 встретились французская пятерка Vitality и шведский коллектив GODSENT. Противостояние завершилось уверенной победой французов со счетом 2:0 в серии best of 3 на картах Vertigo и Nuke.

Лучшим игроком встречи с 47-ю «фрагами» стал французский киберспортсмен Седрик «RpK» Гойпуэ. Коэффициент k/d игрока составил 1,52, а средний урон за раунд — 89,9.

Одержав первую победу на турнире и набрав 3 очка, Vitality поднялись на второе место в группе A. Коллектив GODSENT без очков опустился на предпоследнее пятое место.

В 00:00 мск начнется заключительный матч 1-го тура группы A Astralis — Nip.