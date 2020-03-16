Ливерпуль, Великобритания, , 21:55 — REGNUM Лидер текущего сезона Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» планирует в летнее трансферное окно расстаться с четырьмя футболистами. На выход претендуют Адам Лаллана, Натаниэль Клайн, Джердан Шакири и Деян Ловрен.

Большую часть сезона Шакири и Клайн пропустили из-за травм. Англичанин так и вовсе ни разу после аренды в «Борнмут» не выходил на поле в составе «мерсисайдцев». Также в зимнее трансферное окно на замену Шакири был куплен из «Ред Булл Зальцбурга» за 8,5 млн евро Такуми Минамино.

31-летний Адам Лаллана за последние три сезона в составе «Ливерпуля» забил лишь один мяч и отдал одну голевую передачу в рамках АПЛ.

В случае продажи игроков за приличную сумму, часть денег может пойти на трансфер дорогостоящего вундеркинда леверкузенского «Байера» Кая Хаверца.