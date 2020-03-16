Москва, , 21:46 — REGNUM В текущем сезоне 2019/20 Континентальная хоккейная лига (КХЛ) стала третьей по посещаемости хоккейной лигой в Европе.

Согласно порталу IIHF, матчи регулярного чемпионата КХЛ в среднем проходили при 6486 зрителях. Среди всех лиг выделяется швейцарская (7074 зрителя). На втором месте расположился чемпионат Германии с 6623 зрителями.

СКА (Санкт-Петербург) по посещаемости среди всех клубов Европы занял второе место. В среднем на матче присутствовало 13.594 человека. Среди российских клубов в топ-50 попал московский «Спартак» (8913), «Ак Барк» (7189), «Локомотив» (6823), «Металлург» (6776), «Сибирь» (6630), «Салават Юлаев» (6615), «Трактор» (6437), «Динамо» (6386) и «Сочи» (6374).