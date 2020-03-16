Нижний Новгород, , 21:24 — REGNUM 16 марта на стадионе «Нижний Новгород» в рамках последнего матча 22-го тура РПЛ встретились команды «Тамбов» и «Крылья Советов». Игра завершилась уверенной победой номинальных хозяев.

На матче работала бригада арбитров: Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин и Иван Сиденков.

Первый мяч на 33-й минуте забил арендованный из «Спартака» 22-летний российский вингер Георгий Мелкадзе. Этот гол стал для футболиста шестым в сезоне Российской Премьер-лиги. В дебюте второй половины Владимир Обухов удвоил преимущество хозяев — 2:0. В конце матча Антони Килин после передачи Гиорги Шелии установил окончательный счет — 3:0.

Лучшим игроком встречи с оценкой 8,31 был признан Георгий Мелкадзе, забивший один мяч, совершивший 3 отбора, 1 успешную обводку и выигравший 1 воздушное единоборство. Точность передач нападающего составила 50%.

Желтые карточки: Кабутов — 25, Чернов — 45, Радонич — 46, Мелкадзе — 60, Килин — 61, Анюков — 66.

«Тамбов», одержав седьмую победу и набрав 25 очков, выбрался из зоны вылета и поднялся на 11-е место. «Крылья Советов» с 22-мя очками по итогам тура опустились на предпоследнюю, 15-ю, строчку.