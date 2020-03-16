Москва, , 21:01 — REGNUM Газзаев: «Признать «Зенит» триумфатором РПЛ — пойти против спортивного принципа»

Экс-тренер московского футбольного клуба ЦСКА и ныне российский парламентарий Валерий Газзаев заявил, что «нет объективных причин завершить чемпионат России по итогам 22-х туров, а не 30-ти. Признать питерский «Зенит» триумфатором РПЛ сейчас — это значит пойти против спортивного принципа».

При этом депутат РФ поддерживает идею о приостановке РПЛ и продолжении сезона после окончания эпидемии.

Ранее Леонид Федун предлагал завершить сезон Российской футбольной Премьер-лиги из-за эпидемии коронавируса и признать чемпионами нынешнего лидера турнирной таблицы.