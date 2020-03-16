Барселона, Испания, , 20:42 — REGNUM Руководство «Барселоны» обозначило интересы на летнее трансферное окно. Клуб планирует усилить позиции центрального нападающего, центрального защитника, хавбэка и ротировать позицию левого защитника.

На замену Луису Суаресу каталонская команда приглядывается к 22-летнему форварду «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинесу. На счету нападающего 16 голов и 3 голевые передачи в текущем сезоне во всех турнирах (11+1 — Серия А, 5+1 — Лига Чемпионов, 0+1 — Кубок Италии).

Позицию левого защитника «сине-гранатовые» собираются усилить 23-летним латералем «РБ Лейпцига» Анхелиньо. Текущий сезон футболист проводит в Бундеслиге, будучи арендованным из «Манчестер Сити».