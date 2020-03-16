Москва, , 20:10 — REGNUM Тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о предложении президента «Спартака» Леонида Федуна о досрочном завершении чемпионата России по футболу.

«Федун очень уважаемый, конкретный человек. Он является одним из руководителей российского футбола. Сложно что-то тут прокомментировать. Будем действовать так, как посчитают нужным. Сейчас не готов оценивать ситуацию», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что сезон РПЛ будет приостановлен после завершения текущего 22-го тура. Ориентировочно сезон может возобновиться в начале апреля.