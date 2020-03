Москва, , 20:04 — REGNUM 16 марта в рамках первого тура европейского онлайн-турнира SECTOR: MOSTBET Season 2 по дисциплине CS: GO встретились команды Espada и Singularity. Игра завершилась победой СНГ коллектива в серии best of 3 со счетом 2:1.

На первой карте Nuke, которая является пиком Singularity, датская пятерка одержала победу со счетом 16:11. С тем же счетом Espada забрала вторую карту Mirage. На последней третьей карте благодаря усилиям Абдула «degster» Гасанова и Роберта «Patsi» Исянова СНГ коллектив оказался сильнее — 16:9.

MVP матча стал 16-летний российский киберспортсмен Роберт «Patsi» Исянов, коэффициент k/d которого составил 1,28, а средний урон за раунд — 83,4.

Espada, одержав первую победу на турнире и набрав 9 очков, заняла вторую позицию. Singularity без очков расположилась строчкой ниже.