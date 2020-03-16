Лозанна, Швейцария, , 19:55 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) не рассматривает возможности проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как заявил один из собеседников издания, проведение Игр без зрителей будет противоречить позиции МОК, поскольку Олимпиада рассматривается не просто как серия соревнований, а как «спортивный праздник, объединяющий всех».

Напомним, на днях японский министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото заявила, что МОК и организационный комитет пока не рассматривают вопроса о переносе или отмене соревнований, но будут следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

XXXII летние Олимпийские игры 2020 года должны проходить в Токио с 24 июля по 9 августа.