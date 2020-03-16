Цюрих, Швейцария, 16 марта 2020, 19:48 — REGNUM Международная федерация хоккея (ИИХФ) начала подводить статистические итоги в чемпионатах европейских стран. Одними из первых были названы самые посещаемые клубы Европы в сезоне 2019−2020 годов. В первую десятку вошло три клуба из Континентальной хоккейной лиги.
Самые посещаемые клубные команды из Европы в сезоне-2019/2020:1. «Берн» (Швейцария) — 16 237 зрителей за игру
2. СКА, Санкт-Петербург (Россия) — 16 237
3. «Кёльнер Хайе» (Германия) — 13 333
4. «Айсберен Берлин» (Германия) — 12 901
5. «Адлер Мангейм» (Германия) — 11 891
6. «Динамо», Минск (Беларусь) — 10 666
7. «Фрёлунда» (Швеция) — 10 579
8. «Спарта» (Чехия) — 10 330
9. «Цюрих Лайонс» (Швейцария) — 9349
10. «Спартак», Москва (Россия) — 8913
11. «Йокерит», Хельсинки (Финляндия) — 8845.