Цюрих, Швейцария, , 19:48 — REGNUM Международная федерация хоккея (ИИХФ) начала подводить статистические итоги в чемпионатах европейских стран. Одними из первых были названы самые посещаемые клубы Европы в сезоне 2019−2020 годов. В первую десятку вошло три клуба из Континентальной хоккейной лиги.

Самые посещаемые клубные команды из Европы в сезоне-2019/2020:1. «Берн» (Швейцария) — 16 237 зрителей за игру

2. СКА, Санкт-Петербург (Россия) — 16 237

3. «Кёльнер Хайе» (Германия) — 13 333

4. «Айсберен Берлин» (Германия) — 12 901

5. «Адлер Мангейм» (Германия) — 11 891

6. «Динамо», Минск (Беларусь) — 10 666

7. «Фрёлунда» (Швеция) — 10 579

8. «Спарта» (Чехия) — 10 330

9. «Цюрих Лайонс» (Швейцария) — 9349

10. «Спартак», Москва (Россия) — 8913

11. «Йокерит», Хельсинки (Финляндия) — 8845.