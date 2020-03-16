Ливерпуль, Великобритания, 16 марта 2020, 19:31 — REGNUM По сообщениям The Telegraph, полузащитник «Ливерпуля» Адам Баллона может покинуть команду уже в ближайшее трансферное окно.
«Мерсисайдцы» не намерены продлевать контракт с хавбеком, поэтому он присоединиться к одному из четырёх заинтересованным им клубов на правах свободного агента.
Бесплатно 31-летнего англичанина в свои ряды могут заполучить «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Лестер».
В текущем сезоне игрок провел 15 матчей в АПЛ, в которых забил один гол и отдал одну передачу.