Ливерпуль, Великобритания, , 19:31 — REGNUM По сообщениям The Telegraph, полузащитник «Ливерпуля» Адам Баллона может покинуть команду уже в ближайшее трансферное окно.

«Мерсисайдцы» не намерены продлевать контракт с хавбеком, поэтому он присоединиться к одному из четырёх заинтересованным им клубов на правах свободного агента.

Бесплатно 31-летнего англичанина в свои ряды могут заполучить «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Лестер».

В текущем сезоне игрок провел 15 матчей в АПЛ, в которых забил один гол и отдал одну передачу.