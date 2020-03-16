Казань, 16 марта 2020, 18:25 — REGNUM Чемпионат России по плаванию в Казани, который также станет отборочный этапом на Олимпийские Игры в Токио, пройдет в запланированные сроки, но без зрителей из-за пандемии коронавируса.
«Завершилось совещание, на котором обсуждался формат проведения чемпионата России по плаванию, который является отборочным для участия в Олимпийских играх в Токио.
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подтвердил, что соревнования состоятся в те же сроки, но без зрителей», — говорится в сообщении пресс-службы ВФП.
Проведение чемпионата запланировано с 3 по 9 апреля в Казани.