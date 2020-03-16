Москва, , 17:46 — REGNUM Президент московского «Спартака» Леонид Федун высказал свою точку зрения насчет ситуации с коронавирусом и приостановки всех спортивных мероприятий в Москве.

«Конечно, приостановка всех спортивных мероприятий — это плохо. Непонятно, как быть дальше. Похоже, что в апреле всё это не закончится. Пандемия только начинается. Думаю, в лучшем случае до середины лета это всё продлится, и это оптимистичный прогноз.

Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть, хотя без зрителей что за доигрыш…

Разве можно сейчас утверждать, что УЕФА завтра перенесёт Евро на 2021 год? Думаю, мы только в начале вот этого истерического шоу, которое сейчас наблюдается. Да, запретили спорт и массовые мероприятия, а девять миллионов человек, каждый день едущие в метро, — это не массовое мероприятие? Очень много вопросов. Как говорится в «Алисе в стране чудес», всё страннее и страннее», — цитирует Федуна Sport24.