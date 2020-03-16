Рим, , 17:32 — REGNUM «Лацио» намеревается увеличить сумму отступных за сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича, сообщает Sky Sports.

Римский клуб обеспокоен тем, что на сербского полузащитника нацелились ряд европейских клубах, поэтому руководство «Лацио» хочет заключить новое соглашение с хавбеком, в котором увеличит сумму отступных.

По данным источника, сумма выкупа прав на 24-летнего игрока составит 100 миллионов фунтов стерлингов. Ранее стало известно, что серб попал в сферу интересов «Интера, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ».