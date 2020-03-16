Москва, , 17:20 — REGNUM Министерство спорта России с 16 марта отменит все международные спортивные мероприятия на территории страны из-за пандемии коронавируса, сообщает «РИА Новости».

«Отменить с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение на территории Российской Федерации всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить контроль за исполнением решения», — сообщает министерство.