Ньон, Швейцария, , 16:49 — REGNUM На собрании 17 марта УЕФА обсудит вопросы дальнейшего проведения чемпионатов с представителями европейских футбольных федераций, а обозначит общие критерии для выбора чемпионов, участников еврокубков, а также клубов, которые должны понизится в классе по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает портал AS.

По данным источника, УЕФА заявила, что склоняется к тому, чтобы определить чемпионами тех, кто на данный момент занимают первую строчку в своем чемпионате. По такому же принципу будут определены участники еврокубков.

Отмечается, что организация, не смотря на свое предложение, не намерена вмешиваться в процесс определения команд, которым суждено понизиться либо повыситься в классе по итогам сезона, оставляя это решение главам лиг.